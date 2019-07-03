Ankara'da ''Martı Timleri'' göreve başladı
Ankara'da bisikletli polislerden oluşan "Martı Timleri" göreve başladı. Tim, yaz boyunca Mogan Parkı ve Eymir Gölü etrafında hizmet verecek.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve bisikletli polislerden oluşan "Martı Timleri" göreve başladı.
Toplantıda, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla kurulan ve 8 kişiden oluşan bisikletli polis timinin bugünden itibaren Ankara'da Mogan Parkı ve Eymir Gölü etrafında yaz ayları boyunca hizmet vereceği bildirildi.