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  3. 03 Temmuz 2019 21:48

Ankara'da ''Martı Timleri'' göreve başladı

Ankara'da bisikletli polislerden oluşan "Martı Timleri" göreve başladı. Tim, yaz boyunca Mogan Parkı ve Eymir Gölü etrafında hizmet verecek.

Ankara'da ''Martı Timleri'' göreve başladı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve bisikletli polislerden oluşan "Martı Timleri" göreve başladı.

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Ankara'da ''Martı Timleri'' göreve başladı

Mogan Gölü Sahil Parkı'nda Martı Timlerine yönelik tanıtım toplantısı yapıldı.

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Ankara'da ''Martı Timleri'' göreve başladı

Toplantıda, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla kurulan ve 8 kişiden oluşan bisikletli polis timinin bugünden itibaren Ankara'da Mogan Parkı ve Eymir Gölü etrafında yaz ayları boyunca hizmet vereceği bildirildi.

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Ankara'da ''Martı Timleri'' göreve başladı

Vatandaşların aileleriyle vakit geçirdikleri ve arabaların giremeyeceği noktalarda göreve başlayan Martı Timleri, genel güvenliğin sağlanması, kamu düzenini korumak amacıyla suçun oluşmadan önce önlenmesi ve suçluların yakalanması ile suç delil ve izlerinin korunması amacıyla kuruldu.

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