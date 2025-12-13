Ankara'da muhtarın 4 aracı kundaklandı! O anlar kamerada

Olay, Çamlıdere ilçesi Çukurören Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, otomobil ile Çukurören Mahalle Muhtarı H.S.'nin araçlarının bulunduğu yere geldi. İki kişi araçtan inerek muhtara ait ATV, minibüs, otomobil ve kamyonetin üzerine benzin dökerek ateşe verdi, bir kişi ise otomobilde gözcülük yaptı.