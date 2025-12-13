Ankara'da muhtarın 4 aracı kundaklandı! O anlar kamerada
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde Çukurören Mahalle Muhtarı H.S.'ye ait dört araç kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Şüphelilerin benzin döküp araçları ateşe verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, Çamlıdere ilçesi Çukurören Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, otomobil ile Çukurören Mahalle Muhtarı H.S.'nin araçlarının bulunduğu yere geldi. İki kişi araçtan inerek muhtara ait ATV, minibüs, otomobil ve kamyonetin üzerine benzin dökerek ateşe verdi, bir kişi ise otomobilde gözcülük yaptı.
Şüpheliler daha sonra geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Kundaklama sonucu araçları zarar gören S., durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Şüphelilerin araçlara benzin döküp yaktığı anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
