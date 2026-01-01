Ankara'da okulda kan donduran iddia: Otizmli öğrenciye şiddete müdür kalkanı iddiası

Darp raporu almak için hastaneye gittiklerinde hastane polisi tarafından karakola götürüldüklerini söyleyen T.U., "Orada okul müdürü vardı. Benden şikayetçi olmamam gerektiği istendi. Ama ben şikayetçi oldum. Çocuğumla ilgili gereğinin yapılmasını istiyorum. Çünkü biz çok üzüldük ve yıprandık. O benim bebeğim. Çocuğum şu an okula gidemiyor. Endişeliyim, korku içerisindeyim, panik içerisindeyim. Ben onun 'anne' demesini duymak için bile yıllarca bekledim. ‘Anne beni dövdü. Beni okula gönderme. Beni bırakacak mısın’ diye panik içinde geldi buraya. Ben de onun ceza almasını istiyorum. Bir daha öğretmenlik yapmasını istemiyorum. Hiçbir çocuğa yaklaşsın istemiyorum. Şu an çocuğumu okula göndermeyi de düşünmüyorum” dedi.