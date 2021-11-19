Ankara'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanda patlama sonucu 3 katlı binanın bir kısmı çöktü. Patlama sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Patlamanın nedeninin LPG olduğu düşünülüyor.
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir binada patlama meydana geldi.
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Patlama sonucunda bir bölümü çöken 3 katlı binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamada yaralanan 6 kişiden bir baba ve çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Şahin, patlamanın gerçekleştiği Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binanın bulunduğu bölgede basın mensuplarına açıklama yaptı.
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Patlama sonucu binada oluşan göçük nedeniyle 6 kişinin yaralandığını anımsatan Şahin, ekiplerin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını titiz şekilde yürüttüğünü vurguladı.
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