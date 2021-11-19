Ankara'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamada yaralanan 6 kişiden bir baba ve çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Şahin, patlamanın gerçekleştiği Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binanın bulunduğu bölgede basın mensuplarına açıklama yaptı.