Ankara'da sağanak sonrası iş yerlerini su bastı

3-4 milyon liralık zarara uğrayan iş yerinde işletmeci olan Damla ve Deniz kardeşler, güzellik merkezilerinde zayıflama, cilt bakım ve vücut bakım cihazlarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek zararlarının nasıl karşılanacağını sorarak isyan etti.