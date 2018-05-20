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  3. 20 Mayıs 2018 18:05

Ankara'yı şiddetli yağış vurdu

Ankara'da 15 dakika boyunca etkili olan sağanak ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ankara'yı şiddetli yağış vurdu

Ankara'da 15.30'da başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren gök gürültülü kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'da bir anda başlayan şiddetli yağış hayatı durma noktasına getirdi.


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Ankara'yı şiddetli yağış vurdu

Korku dolu anlar kameralara yansıdı. Genç bir kızın merdivenden çıkarken itfaiye ekiplerinin "Aşağı bakma. Korkmana gerek yok, merdiven sağlam" diyerek yardımcı olduğu görüldü.

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Ankara'yı şiddetli yağış vurdu

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Ankara'yı şiddetli yağış vurdu

Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Çankırı, Kastamonu'nun doğusu, Sivas'ın batısı ve Yozgat'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

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