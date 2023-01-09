Ankara'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde pazar esnafı olan bir kişi aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Ankara'da Keçiören Belediyesi Ayvalı Pazaryeri'nde meydana geldi. Ayvalı Pazaryeri'nde esnaf olan M.A.T. (30), aralarında husumet olduğu iddia edilen ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından tabancayla saldırıya uğradı.
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Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bacaklarına 5 kurşun isabet ettiği belirlenen M.A.T., yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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