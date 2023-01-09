Ankara'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, dün öğlen saatlerinde Ankara'da Keçiören Belediyesi Ayvalı Pazaryeri'nde meydana geldi. Ayvalı Pazaryeri'nde esnaf olan M.A.T. (30), aralarında husumet olduğu iddia edilen ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından tabancayla saldırıya uğradı.