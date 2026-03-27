Ankara'da spor salonunun duvarı çöktü
Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nun kontrollü yıkımı sırasında duvar çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 15.00 sıralarında Altındağ ilçesinde Ankara Stadyumu inşaatının bitişiğinde bulunan Atatürk Spor Salonu'nda meydana geldi. Spor salonunda gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında duvar çöktü.
1 / 5
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında mahsur kalanların olma ihtimali üzerine özel eğitimli köpeklerle arama çalışması yaptı.
2 / 5
Yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ekipler, arama çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı. (DHA)
3 / 5
4 / 5