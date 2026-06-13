Ankara'da ''süper hücre'' felaketi: Yol çöktü, evleri su bastı
Ankara'yı etkisi altına alan 'süper hücre' ve şiddetli sağanak yağış; Beypazarı, Kahramankazan ve Yenimahalle'de sel felaketine neden oldu. Demetevler'de yollar çökerken, araçlar sular altında kaldı. Kahramankazan'da evlerinde mahsur kalan yaşlı çift belediye ekiplerince kurtarıldı.
Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran ve meteorolojide 'süper hücre' olarak adlandırılan şiddetli sağanak ile dolu yağışı, başkentte günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Şehrin birçok ilçesinde etkisini aralıklarla sürdüren yağışlar, ciddi altyapı hasarlarına ve su baskınlarına yol açtı.
Ankara'nın farklı noktalarında hayatı olumsuz etkileyen yerel yağışların yarattığı tahribat, bölge sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansırken ekiplerin tahliye çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yenimahalle ilçesinde biriken yağmur suları yolları adeta göle çevirdi. Yarıya kadar suya gömülen çok sayıda araç arızalanarak yolda mahsur kaldı. Selin şiddetiyle Demetevler semtindeki ana caddede büyük bir çökme meydana geldi. Çöken yol güzergahında yetkililer tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Sağanak yağışın en sert vurduğu noktalardan biri olan Kahramankazan'da, 75 yaşındaki İdris Terzi ve eşi Emine Terzi'nin yaşadığı ev sular altında kaldı. Çevredeki vatandaşların acil ihbarı üzerine olay yerine intikal eden belediye ekipleri, yaşlı çifti güvenli bir şekilde tahliye etti. Eşyaları kullanılamaz hale gelen Terzi çiftinin, hasar giderilene kadar oğullarının evinde kalacağı öğrenildi. Beypazarı'nda Su Baskınları: Şiddetli yağmurun etkili olduğu bir diğer ilçe olan Beypazarı'nda ise Çağdaşkent sitesindeki bazı zemin kat evleri su bastı. Belediye personeli, site içerisindeki suyu tahliye etmek için acil önlem planlarını devreye soktu.
Yaşanan felaketin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı acil müdahale ve itfaiye ekipleri, göle dönen yollarda tıkanan mazgalların açılması ve suların tahliye edilmesi amacıyla kent genelinde geniş çaplı bir çalışma başlattı.