Ankara'da ''süper hücre'' felaketi: Yol çöktü, evleri su bastı

Yenimahalle ilçesinde biriken yağmur suları yolları adeta göle çevirdi. Yarıya kadar suya gömülen çok sayıda araç arızalanarak yolda mahsur kaldı. Selin şiddetiyle Demetevler semtindeki ana caddede büyük bir çökme meydana geldi. Çöken yol güzergahında yetkililer tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Sağanak yağışın en sert vurduğu noktalardan biri olan Kahramankazan'da, 75 yaşındaki İdris Terzi ve eşi Emine Terzi'nin yaşadığı ev sular altında kaldı. Çevredeki vatandaşların acil ihbarı üzerine olay yerine intikal eden belediye ekipleri, yaşlı çifti güvenli bir şekilde tahliye etti. Eşyaları kullanılamaz hale gelen Terzi çiftinin, hasar giderilene kadar oğullarının evinde kalacağı öğrenildi. Beypazarı'nda Su Baskınları: Şiddetli yağmurun etkili olduğu bir diğer ilçe olan Beypazarı'nda ise Çağdaşkent sitesindeki bazı zemin kat evleri su bastı. Belediye personeli, site içerisindeki suyu tahliye etmek için acil önlem planlarını devreye soktu.