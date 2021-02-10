Ankara’da Suriyeli büyücü çetesi çökertildi
Ankara'da dua okuma, muska yazma gibi yöntemleri kullanıp, büyü yaptıklarını iddia ederek dolandırıcılık yapan Suriyeli 'büyücü çetesi' polis operasyonuyla çökertildi.
Ankara'da para karşılığında muska yazma gibi çeşitli yöntemleri kullanıp, büyü yaptıklarını iddia ederek dolandırıcılık yapan 'büyücü çetesi' polis operasyonuyla çökertildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada, 'büyü yapma' bahanesiyle dolandırıcılık yapan çete tespit edildi.
Polisin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinde, şüphelilerin Altındağ ilçesinde bir evi özel eşyalarla dizayn edip, büyü merkezine dönüştürdüğü belirlendi.