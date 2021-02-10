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  3. 10 Şubat 2021 14:15

Ankara’da Suriyeli büyücü çetesi çökertildi

Ankara'da dua okuma, muska yazma gibi yöntemleri kullanıp, büyü yaptıklarını iddia ederek dolandırıcılık yapan Suriyeli 'büyücü çetesi' polis operasyonuyla çökertildi.

Ankara’da Suriyeli büyücü çetesi çökertildi

Ankara'da para karşılığında muska yazma gibi çeşitli yöntemleri kullanıp, büyü yaptıklarını iddia ederek dolandırıcılık yapan 'büyücü çetesi' polis operasyonuyla çökertildi.

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Ankara’da Suriyeli büyücü çetesi çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada, 'büyü yapma' bahanesiyle dolandırıcılık yapan çete tespit edildi.

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Ankara’da Suriyeli büyücü çetesi çökertildi

Polisin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinde, şüphelilerin Altındağ ilçesinde bir evi özel eşyalarla dizayn edip, büyü merkezine dönüştürdüğü belirlendi.

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Ankara’da Suriyeli büyücü çetesi çökertildi

Şüphelilerin, mağdurları buraya davet edip, para karşılığında dua okuma, muska yazma gibi yöntemlerle büyü yaparak sorunlarını çözdüklerini iddia ettikleri tespit edildi.

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