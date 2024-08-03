Ankara'da tarihi takas operasyonu: Dizilere konu olan hikaye gerçek oldu
Ankara'da MİT koordinesinde gerçekleştirilen takas operasyonunun yankıları sürüyor. Tarihi takasta dizilere konu olan bir hikaye de gerçek oldu. Rusya Dış İstihbarat Servisi'ne çalışan iki çocuklu karı-koca takas operasyonunda Rus yetkililere teslim edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, son yılların en büyük takas operasyonuna imza attı. 7 ülkeden 26 esirin değişimi yapıldı.
Operasyonu, sadece karşılıklı değişimi yapılan kişi sayısının fazlalığı değil, içinde yer alan isimlerin önemi açısından da büyük yankı uyandırdı.
Takası yapılan her ismin ayrı bir hikayesi, ülkesi için ayrı bir önemi var.
Rusya'da muhabirlik yapan Gershkovich, Mart 2023'te casusluk suçundan tutuklandı
Takası yapılan her isimlerden biri olan ve dünya kamuoyunda adı sıkça duyulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Rusya'da muhabirlik yaparken Mart 2023'te casusluk suçundan tutuklandı. Rus savcılığı Evan Gershkovich'i, “Sverdlovsk bölgesinde askeri teçhizat üretimi ve onarımı yapan bir savunma şirketinin faaliyetleri hakkında gizli bilgi toplamak” gerekçesi ile suçladı. Gershkovich, Rusya tarihinde casusluk suçlaması ile tutuklanan ilk yabancı medya çalışanı oldu. Takas görüşmelerinin yapıldığı dönemde Rusya tarafından 19 yıl hapse mahkum edildi.