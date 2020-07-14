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  3. 14 Temmuz 2020 17:17

Ankara'da tefeci operasyonu: 25 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, taksici esnafına faizle para verip ödeme yapmayanları tehdit ederek zorla para alan çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Ankara'da tefeci operasyonu: 25 kişi gözaltına alındı

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Ankara'da tefeci operasyonu: 25 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, taksici esnafına faizle para veren ve ödeme yapamayanlardan tehditle tahsilat yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

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Ankara'da tefeci operasyonu: 25 kişi gözaltına alındı

Polisin 6 aylık teknik çalışması sonucu, suç örgütüne operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda, örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

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Ankara'da tefeci operasyonu: 25 kişi gözaltına alındı

3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 12 tabanca, 1 av tüfeği, 305 mermi, 26 bin TL para, 4 adet pos cihazı, 20 kredi kartı, çok sayıda boş senet ve defter, saksıya ekili Hint keneviri ve klozete dökülü vaziyette esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

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