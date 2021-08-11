Ankara'da tehlikeli gerginlik: Yabancı uyruklularla kavga çıktı, bir genç öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Parkta oturan Emirhan Y. ve Ali Yasin G. ile akraba olan yabancı uyruklu Yahya A. ve Muhammed A., bir anda tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Yahya A., yanında bulunan bıçakla, Emirhan Y. ve Ali Yasin G.'yi bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin G. de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.