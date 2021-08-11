Ankara'da tehlikeli gerginlik: Yabancı uyruklularla kavga çıktı, bir genç öldürüldü
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki parkta mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada, 18 yaşındaki Emirhan Y. hayatını kaybetti, Ali Yasin G. ise yaralandı. Olayın ardından bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, yabancılara ait işyerleri ile araçlarına zarar verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Parkta oturan Emirhan Y. ve Ali Yasin G. ile akraba olan yabancı uyruklu Yahya A. ve Muhammed A., bir anda tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Yahya A., yanında bulunan bıçakla, Emirhan Y. ve Ali Yasin G.'yi bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin G. de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kavgaya karışan Yahya A. ile akrabası Muhammed A., polis tarafından gözaltına alındı.
Olayın ardından ilçede mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu kişiler arasında gerginlik yaşandı. Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kalabalık, Kaymakam Cumali Atilla'nın da araya girmesiyle sakinleştirildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgularından sonra 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Öte yandan iki grubun parkta otururken birbirlerine bakarak laf atmaları üzerine başladığı belirtildi.
Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Altındağ'da iki grup arasında meydana gelen kavgaya ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu şahısların yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklama şöyle:
“10.08.2021 günü 21.30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve sonucunda biri ağır olmak üzere iki vatandaşımız maalesef yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir. 2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikat tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
TUTUKLANDILAR
Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu Yahya A. ve Muhammed A., nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Altındağ'da Emirhan Y.'nin hayatını kaybettiği kavganın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli Yahya A. ve Muhammed A. savunmalarının alınmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır" denildi.
Açıklamada ayrıca haber ve sosyal medya sitelerinde halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan paylaşımlarla ilgili de TCK'nın 213'üncü maddesi gereğince ayrı soruşturma başlatıldığı, olayın bütün yönleriyle araştırıldığı, her iki soruşturmanın da titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.