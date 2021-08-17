Ankara'da tepki çeken görüntüler

Ankara'da, kuş türleri dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan, doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik oluştu. Gölün kıyı bölgelerinde meydana gelen ve Marmara Denizi'ndeki müsilaja benzetilen kirlilik, tepki çekti. Bölgede bulunan Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını belirtti.