Ankara'da toprak kayması: 10 katlı apartman boşaltıldı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde inşaat genişletme çalışmaları dolayısıyla kazılan zemin, gece yağan yağmurun etkisiyle kaydı. İnşaatın hemen üzerindeki 10 katlı ve 36 daireli apartmanda oturan vatandaşlar korku içerisinde geceyi dışarıda, akrabalarında ve arabada geçirdi.
Olay, Elmadağ'da gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 ay önce başlayan bir inşaatın genişletme çalışmaları dolayısıyla gece yağan yağmurun etkisiyle zemin kaydı.
Zeminin kayması sonucu inşaatın hemen yukarısındaki yapılı binanın dolgu toprağı kaydı. Meydana devasa büyüklükte çatlamış kaya ortaya çıktı.
Toprağın kaymasına uykuda yakalanan vatandaşlar, çıkan sesler sonrası kendilerini dışarıya attı. Karşılaştığı manzara karşısında hayrete düşen vatandaşlar, geceyi korku içerisinde dışarıda geçirdi. Bazı vatandaşlar ise geceyi akrabalarında ve otomobillerinde kalarak geçirdi.
10 katlı apartmanda yaşayan Rıza Yağcıoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Gece saat 01.00'de çıtırtılara uyandık. Ondan sonra saat 02.00 ila 03.00 gibi baktık iyice çatlamaya başladıktan sonra apartman sakinlerinin bütün zillerine basarak hepsini aşağıya indirdik. Apartmanı komple boşalttık. Sabaha kadar sürekli çatlamaya devam ediyor ve halen de kaymaya devam ediyor. Yarım saat öncesi ile arasında olağan üstü fark var” ifadelerini kullandı.