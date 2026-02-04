Ankara'da toprak kayması kabusu: 4 katlı bina ve gecekondu tahliye edildi

Akdere Mahallesi Muhtarı Necati Gönültaş da "Risk teşkil ettiğinden dolayı bina mühürlendi, doğal gaz kapatıldı. Burada inşaat yapılırken bina yapımına izin veriliyor ama yan tarafta zarar vermiş mi, yan tarafın tedbiri alınmış mı bununla ilgili belediyelerimizin kontrolleri olmuyor. Dün belediye yetkileriyle görüştük. Diyorum ki; 'Ne olacak bu insanlar?' Yani gece 01.00'den beri dışarıdalar, sosyal tesislere gönderildiler. Yakınları olan yakınlarının yanına gitti. Şu anda mağduriyet devam ediyor; insanlarımız hala bina dışında gördüğünüz gibi. Yetkililerin en kısa süre içerisinde iki tarafı incitmeden bir çözüm bulması lazım" ifadelerini kullandı. (DHA)