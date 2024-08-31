Ankara'da vahşet: Yavru köpeği dirgenle öldürdü
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 65 yaşındaki M.S.A, dirgenin sivri ucuyla vurduğu yavru köpeği öldürdü. Gözaltına alınan cani, tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çimenceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden M.S.A, yol kenarında bulunan bir yavru köpeğe saldırdı. Elinde toprak yumuşatmak, çimleri havalandırmak, saman ve gübre taşımak gibi amaçlarla kullanılan tarım aleti dirgen bulunan A., bir yandan ayağı ile yavru köpeğin boynuna bastı, bir yandan da dirgenin sivri uçlarını hayvanın vücuduna sapladı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken; A.'nın dirgeni hayvana defalarca sapladığı görüldü. Vatandaşların tepkisine aldırmayıp, çevredekilere hakaret yağdıran A., yavru köpeği dirgenle öldürdü.
Çimenceğiz Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olduğu belirtilen A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)