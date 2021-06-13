Ankara'da vicdanları sızlatan olay

Yumuşak'ın şikayeti üzerine S.G.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturması sonunda öğretim görevlisi kadın hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. S.G.K.'nın köpeklere yönelik eylemine ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görntüleri de delil olarak yer aldı. Ayrıca S.G.K.'nın, köpeklerin yattığı yere sıvı döktüğüne ilişkin bilirkişi raporu da dosyada yer aldı.