  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ankara'da yangın kabusu: 5 ev küle döndü

Ankara'da yangın kabusu: 5 ev küle döndü

Ankara'nın Kızılcahaman ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında, 5 ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA
Ankara'da yangın kabusu: 5 ev küle döndü - Resim: 1

Eğerlialören köyünde M.Ö.'nün evinde, sabah saatlerinde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, daha sonra 4 eve sıçradı. Yangın sırasında köyde büyük panik yaşanırken, ilk müdahaleyi köylüler yaptı. 

1 / 5
Ankara'da yangın kabusu: 5 ev küle döndü - Resim: 2

İhbarla olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) itfaiye ekipleri ve Kızılcahamam Orman İşletmesi ekipleri sevk edildi. 

2 / 5
Ankara'da yangın kabusu: 5 ev küle döndü - Resim: 3

ABB itfaiye ekipleri ve Kızılcahamam Orman İşletmesi'ne ait arozözler yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. 

3 / 5
Ankara'da yangın kabusu: 5 ev küle döndü - Resim: 4

Soğutma çalışmaları sürerken, 5 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni incelemenin ardından netleşecek. (DHA)

4 / 5