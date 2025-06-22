Ankara'da yangın kabusu: 5 ev küle döndü
Ankara'nın Kızılcahaman ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında, 5 ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Eğerlialören köyünde M.Ö.'nün evinde, sabah saatlerinde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, daha sonra 4 eve sıçradı. Yangın sırasında köyde büyük panik yaşanırken, ilk müdahaleyi köylüler yaptı.
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İhbarla olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) itfaiye ekipleri ve Kızılcahamam Orman İşletmesi ekipleri sevk edildi.
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ABB itfaiye ekipleri ve Kızılcahamam Orman İşletmesi'ne ait arozözler yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.
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Soğutma çalışmaları sürerken, 5 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni incelemenin ardından netleşecek. (DHA)
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