Ankara'da yangın kabusu: 5 ev küle döndü

Eğerlialören köyünde M.Ö.'nün evinde, sabah saatlerinde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, daha sonra 4 eve sıçradı. Yangın sırasında köyde büyük panik yaşanırken, ilk müdahaleyi köylüler yaptı.