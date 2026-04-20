Ankara'daki fabrika yangınından acı haber! Mahsur kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı!
Ankara’nın Sincan ilçesi Alcı Mahallesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan bir boya fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sararken, içerideki kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yangın söndürülürken, mahsur kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: DHA / İHA
Ankara’nın Sincan ilçesi bugün sabah saatlerinde büyük bir yangın haberiyle sarsıldı.
1 / 7
Alcı Mahallesi’ndeki Ankara Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında, saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
2 / 7
Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm tesisi sardı.
3 / 7
Yangın sırasında fabrikadan sık sık patlama sesleri yükselirken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar Ankara'nın farklı noktalarından görüldü..
4 / 7