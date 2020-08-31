Ankara'daki orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı!

Yangının büyümesiyle çevre Orman Müdürlüklerinden de çok sayıda ekip yangına sevk edildi. Takviye ekiplerle birlikte yangına 76 arasöz, 5 dozer ve 350 personel ile müdahale ediliyor. Gün doğumundan itibaren 11 helikopter de yangına müdahale etmek için hazır bekletiliyor.

