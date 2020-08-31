Ankara'daki orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı!
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin, bölgedeki yerleşim birimlerine doğru yaklaştığı belirtiliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları saatlerdir devam ediyor.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı.
Saat 04.00 itibariyle Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 12 saattir aralıksız devam ediyor.
Havanın kararmasıyla birlikte ekipler, yangına karadan müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibinin yer aldığı söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de katıldı.