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  3. 31 Ağustos 2020 07:49

Ankara'daki orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı!

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin, bölgedeki yerleşim birimlerine doğru yaklaştığı belirtiliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları saatlerdir devam ediyor.

Ankara'daki orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı!

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı.

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Ankara'daki orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı!

Saat 04.00 itibariyle Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 12 saattir aralıksız devam ediyor.

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Ankara'daki orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı!

Havanın kararmasıyla birlikte ekipler, yangına karadan müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibinin yer aldığı söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de katıldı.

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Ankara'daki orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı!

Yangının büyümesiyle çevre Orman Müdürlüklerinden de çok sayıda ekip yangına sevk edildi. Takviye ekiplerle birlikte yangına 76 arasöz, 5 dozer ve 350 personel ile müdahale ediliyor. Gün doğumundan itibaren 11 helikopter de yangına müdahale etmek için hazır bekletiliyor.

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