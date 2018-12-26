Ankara’daki ters ev görenleri şaşkına çeviriyor

Ankara için bir cazibe merkezi oluşturma amaçlı tasarlanan ters ev, özel bir firma tarafından 6 ayda tamamlandı. 120 metrekarelik bir alanı kaplayan evin proje ortaklarından biri ona ünlü mimar Mete Gültekin, ters evin Ankara için faklı bir alternatif olduğunu belirtiyor.



