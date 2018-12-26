Ankara’daki ters ev görenleri şaşkına çeviriyor
Türkiye’nin ikinci, Ankara’nın ise ilk ters ev tasarımı olan Neşeli Köy Tepetaklak Ev projesi, Ankara Eskişehir Yolu üzerinde ziyaretçileri ile buluşuyor.
Ankara için bir cazibe merkezi oluşturma amaçlı tasarlanan ters ev, özel bir firma tarafından 6 ayda tamamlandı. 120 metrekarelik bir alanı kaplayan evin proje ortaklarından biri ona ünlü mimar Mete Gültekin, ters evin Ankara için faklı bir alternatif olduğunu belirtiyor.
Evde bulunan eşyaların tamamının tavanda yer alması, ilk girişten itibaren insanlarda şaşkınlık yaratıyor. Gerekli güvenlik testlerinden geçirilerek misafirlerini bekleyen ters ev, haftanın her günü 09:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyaret etmek isteyenlere kapılarını açıyor. Farklı konseptiyle dikkat çeken ters ev, içerisinde bir aile yaşıyormuş hissi veriyor.
Gerek nesnelerin tasarımı gerekse evin durumu bir yaşanmışlığı anlatıyor. Her kitleye hitap eden farklı köşeleri ile ön plana çıkan ters ev içinde mutfak, oturma odası, çocuk oyun odası, banyo ve yatak odası gibi alanlar bulunuyor. Profesyonel ekipmanlar kullanılarak zemine yani tavana sabitlenen eşyalar, farklı konseptiyle görenleri şaşkına çeviriyor.
Çamaşır makinesinden bulaşık makinesine, buzdolabından duş başlığına kadar evdeki tüm eşyaların tepetaklak olduğu ters ev, özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çekiyor. İçerisindeki tüm eşyaların gerçek ve tam anlamıyla çalışabilir durumda olması ise evin şaşırtıcı özellikleri arasında yerini alıyor.