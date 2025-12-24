Ankara'daki uçak kazasının sırrını çözecek karakutu bulundu
Ankara'dan kalkıştan bir süre sonra düşen Libya Genelkurmay Başbakanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve heyetini taşıyan uçağın karakutusuna ulaşıldı.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından resmi törenle karşılanan Al-Haddad, ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Al-Haddad, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından da kabul edildi.
Orgeneral Al-Haddad ve heyeti, temaslarının ardından Trablus'a dönmek üzere saat 20.17'de Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan özel jet ile havalandı. Al-Haddad, heyetinde bulunan 4 kişi ve 3 mürettebatın bulunduğu Falcon 50 tipi jetten, kalktıktan 16 dakika sonra elektrik arızası nedeniyle acil iniş talebinde bulunuldu.
Uçak, tekrar Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilirken, saat 20.36'da radar ekranından kayboldu. Tekrar irtibat kurulamayan uçak, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyüne 2 kilometre mesafede düştü.
Uçakta bulunan Orgeneral Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebat hayatını kaybetti.