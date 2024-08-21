Ankara'daki yangın Bolu'ya sıçradı: Bir köy tahliye edildi
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Köyü'nde orman yangını çıktı. Yangın Bolu'nun Gerede ilçesine de sıçradı. Alevlerin yaklaştığı Demirler Köyü ise tedbir amaçlı tahliye edildi.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler mahallesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların yangını fark edip ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürme çalışmalarına başlandı.
Yangın Bolu'ya sıçradı; 65 kişi tahliye edildi
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Demirler Köyü'ne alevler yaklaştı.
Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28'de başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler Köyü mevkiine sirayet eden orman yangınına valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup, söndürme çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, ''65 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi.'' dedi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, ''Yangın ilk belirlemelere göre insan kaynaklı. Gerekli incelemeler yapılıyor.'' açıklamasını yaptı.