Ankara'daki yangın Bolu'ya sıçradı: Bir köy tahliye edildi

Yangın Bolu'ya sıçradı; 65 kişi tahliye edildi

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Demirler Köyü'ne alevler yaklaştı.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28'de başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler Köyü mevkiine sirayet eden orman yangınına valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup, söndürme çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, ''65 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi.'' dedi.