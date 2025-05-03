Ankaralı oto-elektrik ustası kendi go-kart aracını üretmeyi başardı

Profesyonel aşamada go-kartı daha geliştirerek devam eden Güney, "Bana bu süreçte 3 tane motor lazım oldu. İkisi çıkma çapa motoru, biri de su motoru, bir de sıfır motor aldım. O şekilde yaptım. Şarjlı da düşünüyorum ama şarjlının Türkiye'de şu an yaygın bir motoru yok. Yurt dışından motor alman gerekiyor. Ona da güvenemiyoruz. Yabancı internet sitelerinden izlediğimde motorları var adamların. Onlar elimize geçmiş olsa mesela, Türkiye'de öyle satan yer yok. Her şeyi kendi başıma yaptım. Patronlarımın maddi desteğiyle kuvvetli olarak geliştirdik. Bütün imalat ve tasarımı kendime ait, yedek parçalar hariç. Mesela mobilya koltuğunu kullandım, büro koltukları. Piyasada da baktım hiç bizim gibi bu şekilde yapan yok. Daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.