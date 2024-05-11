Ankara'nın altında yatan tarih: Mahkemeağcin yer altı şehri
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Mahkemeağcin yer altı şehri, içerisindeki kilise, manastır ve çok sayıda mağarayla dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA
1 / 15
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Mahkemeağcin köyü, içinde barındırdığı tarihi yapısıyla ilgi odağı haline geldi. Köyün ismini de aldığı Mahkemeağcin yer altı şehri, 7 ve 8’inci yüzyıldan kalma kilise, manastır ve çok sayıda mağara ile dikkatleri üzerine çekiyor.
2 / 15
Mahkemeağcin köyünde yaşayan bir Recep Çankaya isminde bir vatandaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
3 / 15
“Geçmiş medeniyetlere ait ‘haç’ işaretleri var. Kaya yapısı Kapadokya’yı andıran bir yapısı var. Kolay oyulabilen kayalar, zamanında savaşlardan sakınmak için buralar yerleşim yeri olarak kullandıklarını biliyoruz. Bu tepenin altı komple bu şekil mağaralardan oluştuğu söyleniyor ama zaman içerisinde çökmelerden dolayı birçok yeri kapanmış.”
4 / 15