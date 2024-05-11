Ankara'nın altında yatan tarih: Mahkemeağcin yer altı şehri

“Geçmiş medeniyetlere ait ‘haç’ işaretleri var. Kaya yapısı Kapadokya’yı andıran bir yapısı var. Kolay oyulabilen kayalar, zamanında savaşlardan sakınmak için buralar yerleşim yeri olarak kullandıklarını biliyoruz. Bu tepenin altı komple bu şekil mağaralardan oluştuğu söyleniyor ama zaman içerisinde çökmelerden dolayı birçok yeri kapanmış.”