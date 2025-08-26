Ankara'nın göbeğinde bıçak ve kılıçlı dehşet kamerada
Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte yaşanan tartışmanın ardından otomobilin önünü kesen 4 kişi, buçak ve kılıçlarla sürücüye saldırdı.
Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğer otomobilin önünü kesti. Araçtan inen 2’sinin elinde kılıç, birinde ise bıçak olan 4 kişi tartıştıkları sürücüye saldırdı. Ellerinde bıçak ve kılıçlarla aracından sürücüye tehditler savuran şüphelilerden 2’si tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.
Saldırganlardan diğer 2 kişi ise şoför mahallinin kapasını açıp ellerindeki bıçaklarla sürücüye vurmaya devam etti. Şüphelilerden birinin yanındaki arkadaşının tutma çabasına aldırış etmeden sürücüyü bıçaklamaya devam ettiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırganlar bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YAKALANDILAR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 saldırganın kimliklerinin tespit edilerek yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir iş yeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. (DHA)