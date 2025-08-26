Ankara'nın göbeğinde bıçak ve kılıçlı dehşet kamerada

Saldırganlardan diğer 2 kişi ise şoför mahallinin kapasını açıp ellerindeki bıçaklarla sürücüye vurmaya devam etti. Şüphelilerden birinin yanındaki arkadaşının tutma çabasına aldırış etmeden sürücüyü bıçaklamaya devam ettiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırganlar bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.