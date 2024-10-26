Ankara'nın göbeğinde top mermisi bulundu
Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat sahasında altyapı çalışmaları sırasında yapılan kazıda top mermisi bulundu.
Kaynak: DHA
Sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki iş merkezi inşaatı alanında Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği altyapı kazısında tarihi top mermisi bulundu. Çalışanlar, durumu polise bildirdi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alıp inceleme yaptı.
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Bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri, inşaat sahasında da çalışma yaptı.
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Top mermisi daha sonra alandan güvenli şekilde alınıp, incelenmek üzere götürüldü. (DHA)
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