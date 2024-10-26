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Ankara'nın göbeğinde top mermisi bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat sahasında altyapı çalışmaları sırasında yapılan kazıda top mermisi bulundu.

Kaynak: DHA
Ankara'nın göbeğinde top mermisi bulundu - Resim: 1

Sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki iş merkezi inşaatı alanında Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği altyapı kazısında tarihi top mermisi bulundu. Çalışanlar, durumu polise bildirdi. 

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Ankara'nın göbeğinde top mermisi bulundu - Resim: 2

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alıp inceleme yaptı.

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Ankara'nın göbeğinde top mermisi bulundu - Resim: 3

Bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri, inşaat sahasında da çalışma yaptı. 

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Ankara'nın göbeğinde top mermisi bulundu - Resim: 4

Top mermisi daha sonra alandan güvenli şekilde alınıp, incelenmek üzere götürüldü. (DHA)

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