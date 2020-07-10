Ankara'nın ortasında ''günahlar'' şehri !
Bundan 10 yıl önce Ankara Beypazarı'na yerleşip bozkırın ortasında, tarlaların içinde kullanılmayan bir ahırı alıp pavyon olarak işletmeye başlayan bir baba ile iki oğlu kısa sürede ahırdan bozma mekânı eğlence kompleksine çeviren baba ve oğulları, kumar, fuhuş, çek senet, şantaj, gasp, silahlı tehdit, işkence ve uyuşturucu gibi suçlara bulaştı.
Fuhuşa sürüklenen kadınların kaldığı tek kişilik odalar, yüzme havuzu, kuaför, kumar makineleri, pavyon ve gazino olarak kullanılan bölümlerin de olduğu mekâna gidenlere fahiş hesaplar çıkarıldı.
Kaynak: Hürriyet
Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, ödemeyenlere zorla senet imzalattırıp, bazılarının tarla ve evlerini aldılar. Buradaki kadınlarla eğlenen erkeklerin de gizli görüntüleri çekilerek "görüntüleri ailene göndeririz, rezil ederiz" diyerek şantaj yaptıkları iddia edildi.
Beypazarı'nın yanı sıra yakın bölgedeki ilçe ve illerde oturan erkeklerin gözde yeri olan mekânın hikâyesi ise köylü kadınların "Kocalarımızı kurtarın, malımızı, mülkümüzü ne varsa günah yeri olarak bilinen bataklıkta kaybettiler. Bizi tarlada çalıştırıp, kendileri burada eğleniyorlar" şikâyetiyle son buldu.
Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay hem fiziki hem de teknik takip yaptı. Yapılan çalışmaların ardından başlatılan operasyonda mekânın sahipleri Şefik Kuzucu, oğlu Hacı Kuzucu, ortaklarından Gürkan Aksoy'un da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şefik Kuzucu ile oğlu Hacı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.