Ankara'nın ortasında ''günahlar'' şehri !

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay hem fiziki hem de teknik takip yaptı. Yapılan çalışmaların ardından başlatılan operasyonda mekânın sahipleri Şefik Kuzucu, oğlu Hacı Kuzucu, ortaklarından Gürkan Aksoy'un da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şefik Kuzucu ile oğlu Hacı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.