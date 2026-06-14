Ankara'nın yeni simgesi: 10 bin tonluk havalimanı bağlantı köprüsü açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları kapsamında Türkiye'de ilk kez itme-sürme yöntemiyle inşa edilen 10 bin tonluk dev köprünün 15 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını duyurdu.
Başkent Ankara'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve havalimanı erişimini stratejik olarak kolaylaştırmak amacıyla projelendirilen Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları'nda sona gelindi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurduğu ve Türkiye'de ilk kez uygulanan özel bir mühendislik tekniğiyle inşa edilen 10 bin tonluk dev köprü, düzenlenecek resmi törenle hizmete giriyor.
Projenin en zorlu aşaması olan 10 bin tonluk köprü tabliyesi (yaklaşık Eyfel Kulesi ağırlığında), Türkiye'de ilk kez dolu kesit halinde uygulanan "itme-sürme" yöntemiyle yerine yerleştirildi. İşlem sırasında 800 ton kapasiteli iki adet hidrolik krikodan ve geçici çelik mesnetlerden destek alındı.
140 metre uzunluğundaki tek pilonlu ekstradoz eğik askılı köprü, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı üzerine inşa edildi. Özel tasarım sayesinde, köprü yapımı süresince YHT seyrüseferleri hiçbir kesintiye uğramadı.