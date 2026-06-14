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Ankara'nın yeni simgesi: 10 bin tonluk havalimanı bağlantı köprüsü açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları kapsamında Türkiye'de ilk kez itme-sürme yöntemiyle inşa edilen 10 bin tonluk dev köprünün 15 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını duyurdu.

Kaynak: DHA / İHA
Ankara'nın yeni simgesi: 10 bin tonluk havalimanı bağlantı köprüsü açılıyor - Resim: 1

Başkent Ankara'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve havalimanı erişimini stratejik olarak kolaylaştırmak amacıyla projelendirilen Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları'nda sona gelindi.

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Ankara'nın yeni simgesi: 10 bin tonluk havalimanı bağlantı köprüsü açılıyor - Resim: 2

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurduğu ve Türkiye'de ilk kez uygulanan özel bir mühendislik tekniğiyle inşa edilen 10 bin tonluk dev köprü, düzenlenecek resmi törenle hizmete giriyor. 

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Ankara'nın yeni simgesi: 10 bin tonluk havalimanı bağlantı köprüsü açılıyor - Resim: 3

Projenin en zorlu aşaması olan 10 bin tonluk köprü tabliyesi (yaklaşık Eyfel Kulesi ağırlığında), Türkiye'de ilk kez dolu kesit halinde uygulanan "itme-sürme" yöntemiyle yerine yerleştirildi. İşlem sırasında 800 ton kapasiteli iki adet hidrolik krikodan ve geçici çelik mesnetlerden destek alındı.

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Ankara'nın yeni simgesi: 10 bin tonluk havalimanı bağlantı köprüsü açılıyor - Resim: 4

140 metre uzunluğundaki tek pilonlu ekstradoz eğik askılı köprü, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı üzerine inşa edildi. Özel tasarım sayesinde, köprü yapımı süresince YHT seyrüseferleri hiçbir kesintiye uğramadı.

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