Ankara'nın yeni simgesi: 10 bin tonluk havalimanı bağlantı köprüsü açılıyor

Projenin en zorlu aşaması olan 10 bin tonluk köprü tabliyesi (yaklaşık Eyfel Kulesi ağırlığında), Türkiye'de ilk kez dolu kesit halinde uygulanan "itme-sürme" yöntemiyle yerine yerleştirildi. İşlem sırasında 800 ton kapasiteli iki adet hidrolik krikodan ve geçici çelik mesnetlerden destek alındı.