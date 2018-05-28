Ankara'yı dolu ve yağmur vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'yı saat 14.00 ile 20.00 arası kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı ile ilgili uyardı. Beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Birçok noktada yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerledi.