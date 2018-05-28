Ankara'yı dolu ve yağmur vurdu
Meteoroloji Ankara'yı bugün için dolu ve sağanak yağış için uyarmıştı. O uyarının ardından bugün Ankara'yı hem dolu hem de sağanak yağmur vurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'yı saat 14.00 ile 20.00 arası kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı ile ilgili uyardı. Beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Birçok noktada yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerledi.
Bir süredir yağışlı havanın etkisinde olan Ankara'da öğle saatlerinde yağış yeniden başladı. Sağanak yağış Çankaya ve Mamak İlçelerinde etkili oldu.
Dikmen semtinin çeşitli mahallerinde de dolu yağışı etkili oldu. Dikmen Ata Mahallesi 1071'inci Cadde'nin kesiştiği noktaya diğer ara cadde ve sokaklardan yağmur sularıyla gelen dolu yığınının kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu.