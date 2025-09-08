Ankara'yı sağanak vurdu; duvar yıkıldı, ortalık savaş alanına döndü

Her yağışta aynı sorunla karşılaştıklarını dile getiren Seymenler Mahallesi sakinlerinden Alper Koyuncu Yoğun, "Yağıştan dolayı oluşan sel yukarıdan gelip, duvara bastığından duvar yıkıldı. Yetkililerden yardımcı olmaları için destek bekliyoruz. Sabah saat 09.00 civarında yağmur başladı. Yağmurdan dolayı oluşan sel buralara zarar verdi. İstinat duvarı da yoğun sel ve çamurdan dolayı yıkıldı. Sadece burası değil, ben üst tarafta oturuyorum, bizim orası da aynı bu şekilde selden dolayı etkilendi. Burası sürekli yağmurdan etkileniyor. Buna bir önlem alınmasını istiyorum" dedi.