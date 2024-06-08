Ankara'yı sel aldı: Su alan aracı böyle tahliye ettiler
Ankara'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar yolda kaldı.
Kaynak: DHA,İHA
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Başkentte öğleden sonra sağanak etkili oldu. Birçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar suyla kaplı alanlarda yolda kaldı. Yağış en çok Sincan ilçesinde etkili oldu.
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Sincan Törekent mevkinde Ayaş ilesine giden yol tamamen suyla kaplandı ve ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Bazı araçların içi suyla doldu. Sürücüler ve vatandaşlar, araçların içindeki suyu pet şişelerle boşaltmaya çalıştı.
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Sincan'daki Yenikent pazar yerini de su bastı. Su içinde kalan pazar yerinde esnaf ürünlerinin zarar görmemesi için önlem almaya çalıştı.
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