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Ankara'yı sel aldı: Su alan aracı böyle tahliye ettiler

Ankara'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar yolda kaldı.

Kaynak: DHA,İHA
Ankara'yı sel aldı: Su alan aracı böyle tahliye ettiler - Resim: 1
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Ankara'yı sel aldı: Su alan aracı böyle tahliye ettiler - Resim: 2

Başkentte öğleden sonra sağanak etkili oldu. Birçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar suyla kaplı alanlarda yolda kaldı. Yağış en çok Sincan ilçesinde etkili oldu. 

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Ankara'yı sel aldı: Su alan aracı böyle tahliye ettiler - Resim: 3

Sincan Törekent mevkinde Ayaş ilesine giden yol tamamen suyla kaplandı ve ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Bazı araçların içi suyla doldu. Sürücüler ve vatandaşlar, araçların içindeki suyu pet şişelerle boşaltmaya çalıştı. 

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Ankara'yı sel aldı: Su alan aracı böyle tahliye ettiler - Resim: 4

Sincan'daki Yenikent pazar yerini de su bastı. Su içinde kalan pazar yerinde esnaf ürünlerinin zarar görmemesi için önlem almaya çalıştı. 

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