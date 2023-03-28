Anketlere yansıdı: İşte Muharrem İnce’nin adaylığıyla ortaya çıkacak senaryolar
Aksoy Araştırma Şirketi’nin kurucusu Ertan Aksoy, Muharrem İnce’nin aday olması durumundaki olası senaryoları listeledi.
Aksoy Araştırma Şirketi’nin kurucusu Ertan Aksoy, 100 bin imzayı tamamlayan Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olması durumunda ikinci tura kalma ihtimali olmadığını, ancak seçimi ikinci tura bırakabileceğini belirtti.
Risk doğdu
Aksoy, Cumhuriyet’te yayımlanan yazısında, “Hemen hemen her şey muhalefetin ilk seçimi kazanması için uygunken önemli bir risk doğdu. O risk bölünme riski” diyerek, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı toplandığını hatırlattı.
Aksoy, “Görünen o ki adaylıkta da kararlı. Geçmişte Refah Partisi’nin temsil ettiği Siyasal İslamcı hareketin iki temsilcisi Fatih Erbakan ve Erdoğan birleşirken CHP’nin temsil ettiği Atatürkçü, sosyal demokrat hareket iki aday ile seçime gitmiş olacak. İktidar bir dilek dilese bunu dilerdi diye düşünüyorum” dedi.
Yakın geçmişteki örnekler
Muharrem İnce’nin adaylığını, sadece alacağı oy oranı üzerinden tartışmanın eksik kalacağını ifade eden Aksoy, “Bölünmenin etkisi kaç oy aldığından bağımsız sonuçlar yaratabiliyor” diyerek, yakın geçmişte yaşanan olaylardan bazı örnekler verdi: