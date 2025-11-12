Anne ile oğlunun sır ölümü! Çanta bulundu, telefon kayıp!

2 Kasım'da Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki H.H. ve 5 yaşındaki oğlu O.H. arama çalışmalarının dokucunzu gününde ölü olarak bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni Köseali köyü mevkiindeki dere yatağında, annesi ise 200 metre ileride ağacın dibinde bulundu.