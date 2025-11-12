  1. Anasayfa
  4. Anne ile oğlunun sır ölümü! Çanta bulundu, telefon kayıp!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan anne ile oğlunun bulunduğu bölgede anneye ait kayıp çanta ile ayakkabı bulundu. Kadının cep telefonu ise bulunamadı.

Kaynak: İHA
2 Kasım'da Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki H.H. ve 5 yaşındaki oğlu O.H. arama çalışmalarının dokucunzu gününde ölü olarak bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni Köseali köyü mevkiindeki dere yatağında, annesi ise 200 metre ileride ağacın dibinde bulundu.

Bölgede arama yapan vatandaşların, birkaç kuzgun kuşunun belirli bir noktada sürekli alçaldığını fark ederek anne H.H.'nin cansız bedenine ulaştı. 

EŞYALARI DA BULUNDU

Çalışmalarını aralıksız sürdüren AFAD, UMKE, JAK ekipleri tarafınsan annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu. 

CEP TELEFONU KAYIP

Ayrıca annenin kayıp olan cep telefonuna ise henüz ulaşılamadı. Arama çalışmalarına öğleden sonrada devam edilmesi bekleniyor.

