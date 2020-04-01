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  3. 01 Nisan 2020 10:45

Anne ve 3 çocuğu yangından son anda kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan anne ve çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anne ve 3 çocuğu yangından son anda kurtarıldı

Yangın, saat 21.15 sıralarında ilçeye bağlı Özyurt Mahallesi Çanakkale Sokak'taki Gökhan İnce'ye ait evin mutfak kısmında bilinmeyen nedenle çıktı. 

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Anne ve 3 çocuğu yangından son anda kurtarıldı

Yangını fark eden anne Özge İnce, 112 Acil Çağrı Hattı'nı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Anne ve 3 çocuğu yangından son anda kurtarıldı

Yangın esnasında ailenin çocuklarından Emre, mahsur kaldığı banyodan vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. 

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Anne ve 3 çocuğu yangından son anda kurtarıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek, daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. 

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