Anne ve 3 çocuğunun öldüğü faciada onlarca kişiyi kurtaran kahraman o anları anlattı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan, anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında, eşya taşıma asansörü ile 30’un üzerinde kişiyi kurtaran nakliyeci Emrullah Eligün (27), o anları anlattı. Eligün, “Işıklardan gitmedim. Ara sokaklardan gittim. Biraz da ters yönden gittim. Çok şükür ki yetiştik. Hayatımda böyle bir şey görmedim. İnsanlar çaresizdi” dedi.