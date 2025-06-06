Anne ve 3 çocuğunun öldüğü faciada onlarca kişiyi kurtaran kahraman o anları anlattı
Diyarbakır'da 13 katlı bir apartmanda çıkan ve bir anne ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangın faciasında eşya taşıma asansörü ile onlarca kişiyi kurtaran nakliyeci Emrullah Eligün yaşanan kabus dolu anları anlattı.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan, anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında, eşya taşıma asansörü ile 30’un üzerinde kişiyi kurtaran nakliyeci Emrullah Eligün (27), o anları anlattı. Eligün, “Işıklardan gitmedim. Ara sokaklardan gittim. Biraz da ters yönden gittim. Çok şükür ki yetiştik. Hayatımda böyle bir şey görmedim. İnsanlar çaresizdi” dedi.
Fırat Mahallesi 564’üncü Sokakta bulunan bir sitedeki 13 katlı apartmanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Elektrik şaft boşluğundan çıktığı değerlendirilen yangın sırasında merdiven boşlukları dumanla kaplandı. İtfaiyenin sepetli vinci ve yakındaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile bina sakinleri tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 17 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (4) yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.