Anne ve babasını defalarca bıçaklamış! Cani oğulun ifadesi ortaya çıktı
Konya'nın Meram ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner çift N.D. ve G.D., hukuk fakültesi öğrencisi çocukları C.D. tarafından öldürüldü. Anne N.D.'nin 20, baba G.D.'nin 10 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Parkta üzeri kanlar içinde bulunan C.D.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı.
Konya'nın Meram ilçesi Havzan Mahallesi, önceki gün emniyet güçlerini bile dehşete düşüren trajik bir aile içi şiddet olayına sahne oldu. 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi C.D., Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner olarak görev yapan 56 yaşındaki annesi N.D. ile 57 yaşındaki babası G.D.'yi bıçaklayarak öldürdü.
Çevredeki vatandaşların, bir parkta üzeri kanlı halde yatan birini fark edip ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. polis ekiplerine anne ve babasını öldürdüğünü itiraf eden C.D.'nin yönlendirmesiyle Benekli Sokak'taki eve giden ekipler, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla veteriner çiftin cansız bedenlerine ulaştı.
Defalarca bıçaklamış
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı otopsi incelemelerinde, 3 çocuk annesi N.D.'nin vücudunda yaklaşık 20, baba G.D.'nin vücudunda ise 10 civarında bıçak darbesi tespit edildi.
"Kriz anında yaptım''
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlı C.D., mahkemedeki ilk ifadesinde cinayetleri mutfaktan aldığı bıçakla ''kriz anında" gerçekleştirdiğini öne sürdü.