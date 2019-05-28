Anne ve babasını öldüren caninin kardeşinden şoke eden iddia
İzmir'de anne-babasını siyanürlü şerbetle öldüren Mahmut Can Kalkan, geçici şizofren teşhisiyle Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Caninin kardeşi Emircan ise, "O psikopat hasta değil. Bu anlaşılacak ve hapiste
Yeniasır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, İzmir Bayraklı'da anne ve babasını siyanürlü limonata içirerek öldüren, iki kardeşini de öldürmeye teşebbüs eden Mahmut Can Kalkan'ın, cezaevinde bir gün kaldıktan sonra şizofren teşhisi konduğu için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine, kardeşi Emircan Kalkan büyük tepki gösterdi.
Abisinin asla hasta olduğuna inanmadığını, onun cani, psikopat ve uyuşturucu müptelası bir katil olduğunu söyleyen Emircan Kalkan, yaşananları anlattı.
Şizofren teşhisi konulan Kalkan'ın hastaneye sevk edildiğini öğrendiği anda acısının ikiye katlandığını söyleyen Emircan Kalkan, "Ama prosedür böyleymiş, üç aylık tedavinin ardından hastaneden rapor çıkacak ve bu kişinin manyak bir katil olduğu anlaşılacak. Ben o psikopattan şikayetçiyim, Türk adaletine güveniyorum, en ağır cezayı alacak. Deli numarası yapıyor, o çok tehlikeli bir katil, raporda da deli değil, katil olduğunun ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.