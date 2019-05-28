Anne ve babasını öldüren caninin kardeşinden şoke eden iddia

Şizofren teşhisi konulan Kalkan'ın hastaneye sevk edildiğini öğrendiği anda acısının ikiye katlandığını söyleyen Emircan Kalkan, "Ama prosedür böyleymiş, üç aylık tedavinin ardından hastaneden rapor çıkacak ve bu kişinin manyak bir katil olduğu anlaşılacak. Ben o psikopattan şikayetçiyim, Türk adaletine güveniyorum, en ağır cezayı alacak. Deli numarası yapıyor, o çok tehlikeli bir katil, raporda da deli değil, katil olduğunun ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.