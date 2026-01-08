  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Anne ve bebeği fırtınadan polis kalkanı kurtardı

Anne ve bebeği fırtınadan polis kalkanı kurtardı

İstanbul'da etkili olan fırtınada yürümekte zorlanan anne ve bebeğini polis ekipleri kalkanlarıyla korudu. O anlar Emniyet'in sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: DHA
Anne ve bebeği fırtınadan polis kalkanı kurtardı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından fırtına gün boyu etkili oldu. Lodosun hızının yer yer 75-80 kilometreye çıktığı kentte, İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan bir anne ve bebeği yolda yürümekte zorlandı. Durumu fark eden çevik kuvvet polisleri kalkanlarıyla siper oluşturarak anne ve bebeğine eşlik etti. 

1 / 3
Anne ve bebeği fırtınadan polis kalkanı kurtardı - Resim: 2

O anlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından 'İhtiyaç Duyduğunuz Her Zaman Kalkan Oluruz' notuyla paylaşıldı. (DHA)

2 / 3
Anne ve bebeği fırtınadan polis kalkanı kurtardı - Resim: 3
3 / 3