Anne ve bebeği fırtınadan polis kalkanı kurtardı
İstanbul'da etkili olan fırtınada yürümekte zorlanan anne ve bebeğini polis ekipleri kalkanlarıyla korudu. O anlar Emniyet'in sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından fırtına gün boyu etkili oldu. Lodosun hızının yer yer 75-80 kilometreye çıktığı kentte, İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan bir anne ve bebeği yolda yürümekte zorlandı. Durumu fark eden çevik kuvvet polisleri kalkanlarıyla siper oluşturarak anne ve bebeğine eşlik etti.
O anlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından 'İhtiyaç Duyduğunuz Her Zaman Kalkan Oluruz' notuyla paylaşıldı. (DHA)
