Anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu
Şanlıurfa'da bir süre önce eşinden boşanan S.Y. (38) ile büyük kızı İ.A.'nın (14) evde silahla vurulmuş cansız bedenleri, küçük kızı N.Y. (8) ise kolunda serum takılı halde hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük kız da kurtarılamadı. Kadının çocuklarını öldürüp, intihar ettiği belirlendi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Alibaba Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi. Bir süre önce boşandığı öğrenilen S.Y., evde bulunan altınlarını emanet olarak komşusuna bıraktıktan sonra geri döndü. Bir süre sonra anne ve 2 kızının bulunduğu daireden silah sesi duyuldu.
Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, S.Y. ile büyük kızı İ.A.Y.’yı yerde kanlar içinde yatarken, küçük kız N.Y.’yı ise kolunda serum takılı hareketsiz buldu.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde S. ve İ.A.Y.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan N.Y. da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Bir hastanenin bilgi işlem bölümünde çalışan S.Y. ile kızlarının cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
N.Y.’nın serumuna ilaç katılarak zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.