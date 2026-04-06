Anne ve iki oğluna ''yan bakma'' dayağı! Aile boyu dehşeti yaşadılar
Aksaray'da ''yan bakma'' nedeniyle başlayan kavgaya dönüştü. İki kardeş ve kavgayı ayırmaya çalışan anneleri yaralandı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir marketin önünde meydana geldi. K.A. (28) ile yolda karşılaştığı M.A. (24) ve kardeşi Ç.A. (16) arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Bu sırada K.A., eline geçirdiği taşla M.A.'nın başına vurdu. Oğullarının kavga ettiğini görüp gelen ve ayırmaya çalışan F.A. (46) da K.A.'nın tekme ve yumrukla saldırması sonucu darbe aldı.
Anne F.A., kanlar içinde yere yığılan oğlu M.A.'nın başında bekleyip ağladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kardeş ve anne ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan, K.A. polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. (DHA)