  4. Anne ve kızının içinde olduğu asansörün halatı koptu, bir facianın eşiğinden dönüldü!

Iğdır'da apartmanda, bindikleri asansörün halatının kopması sonucu anne ve kızı yaralandı.

Kaynak: DHA
5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evlerine çıkmak isteyen Ç.Ş. (28) ile kızı C.Ş.’nın (6) bindikleri asansörün halatı koptu. Zemine çakılmadan duran kabindeki anne ve kızı yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

