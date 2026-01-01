Anne ve kızının içinde olduğu asansörün halatı koptu, bir facianın eşiğinden dönüldü
Iğdır'da apartmanda, bindikleri asansörün halatının kopması sonucu anne ve kızı yaralandı.
Kaynak: DHA
5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evlerine çıkmak isteyen Ç.Ş. (28) ile kızı C.Ş.’nın (6) bindikleri asansörün halatı koptu. Zemine çakılmadan duran kabindeki anne ve kızı yaralandı.
1 / 3
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
2 / 3
3 / 3