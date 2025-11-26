Anne ve oğlunun sır ölümünde şoke eden ayrıntı: Arama çalışmalarına katılmamış!
Kastamonu'da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenleri bulunan anne ile 5 yaşındaki oğlunun ölümü gizemini korurken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Baba B.H.'nin arama çalışmalarına katılmadığı iddia edildi. Müge Anlı'nın programına katılan B.H., dikkat çeken açıklamalarda bulundu
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne H.H. ile oğlu O.H.'nın cansız bedenlerine 10 gün sonra Köseali köyü sınırlarında bulunan dere yatağında ulaşıldı. Çıplak halde bulunan H.H.'nın cesedinde delici ya da kesici alet veya darp izine rastlanmadı.
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Müge Anlı'nın programında şüpheli ifadelerde bulunması üzerinde H.H.'nin eski eneştisi olan M.U. hakkında elektronik kelepçe takılmasına karar verilmişti.
“İLK BAŞTA POLİSE GİTMEDİM”
Anne ile oğlunun ölümü gizemini korurken baba B.H., Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Eşi H.H. ve oğlunun kaybolduğu gün kayıtsız kaldığı yönünde eleştirilen B.H., yaşanan süreçle ilgili şunları söyledi: “İlk başta polise kayıp diye gitmedim, M.'nin yanında diye gittim. Emniyetten haber bekledim.”