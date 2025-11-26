Anne ve oğlunun sır ölümünde şoke eden ayrıntı: Arama çalışmalarına katılmamış!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne H.H. ile oğlu O.H.'nın cansız bedenlerine 10 gün sonra Köseali köyü sınırlarında bulunan dere yatağında ulaşıldı. Çıplak halde bulunan H.H.'nın cesedinde delici ya da kesici alet veya darp izine rastlanmadı.