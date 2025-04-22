Anne ve oğlunun yaşadığı çöp evde şüpheli ölüm

Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri eve girerek araştırmada bulundu. Bu sırada sürekli olarak havlayan köpek ise belediye yetkililerince teslim alınarak hayvan barınağına götürüldü. Ayrıca, "çöp eve" dönüşmüş olduğu görülen ev, detaylı bir temizlik işlemi için belediye ekipleri tarafından boşaltıldı. Evdeki boş alkol şişelerinin fazlalığı dikkat çekerken, yarısı dolu olan bir alkol şişesinin yanında 'Ruhun Deşifresi' isimli bir kitap dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



