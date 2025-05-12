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Anneler gününde kahreden kaza: Bir kadın öldü, geriye bu manzara kaldı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir takla attığı kazada 26 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, kocası ve kızı ağır yaralanırken takla atan aracın demir yığına döndüğü görüldü.

Kaynak: İHA
Anneler gününde kahreden kaza: Bir kadın öldü, geriye bu manzara kaldı - Resim: 1

Kaza, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

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Anneler gününde kahreden kaza: Bir kadın öldü, geriye bu manzara kaldı - Resim: 2

Meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile kocası Ü.P. (30) ve 4 yaşındaki kızı E.N.A. ağır yaralandı.

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Anneler gününde kahreden kaza: Bir kadın öldü, geriye bu manzara kaldı - Resim: 3

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Anneler gününde kahreden kaza: Bir kadın öldü, geriye bu manzara kaldı - Resim: 4

Ancak, ağır yaralanan D.B., tüm müdahalelere rağmen Anneler Günü'nde hayatını kaybetti.

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