Anneler gününde kahreden kaza: Bir kadın öldü, geriye bu manzara kaldı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir takla attığı kazada 26 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, kocası ve kızı ağır yaralanırken takla atan aracın demir yığına döndüğü görüldü.
Kaynak: İHA
Kaza, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
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Meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile kocası Ü.P. (30) ve 4 yaşındaki kızı E.N.A. ağır yaralandı.
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112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Ancak, ağır yaralanan D.B., tüm müdahalelere rağmen Anneler Günü'nde hayatını kaybetti.
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