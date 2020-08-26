Annesi bıçaklanan çocuğun yürek yakan sözleri!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gülten K., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda çok sayıda bıçak izi bulunduğu öğrenilen Gülten K., hemen ameliyata alındı.



