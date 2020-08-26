Annesi bıçaklanan çocuğun yürek yakan sözleri!
Çorum'da dini nikahlı eşi R.A. (51) tarafından bıçaklanan kadının 9 yaşındaki oğlu, “Siz siz olun kadınları koruyun, anne olan kadınları koruyun ne olur. Bir abla gelsin ona annem gibi sarılayım” diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.
Olay, akşam saatlerinde Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Gülten K., bir süredir ayrı yaşadığı R.A. ile görüşmek için çalıştığı pide fırınına geldi.
Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.A, Gülten K.'yi göğüs, kol ve kasık bölgesinden bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gülten K., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda çok sayıda bıçak izi bulunduğu öğrenilen Gülten K., hemen ameliyata alındı.