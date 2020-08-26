SON DAKİKA
TEST SAYISI 100 BİNİ AŞTI! İŞTE SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Ağustos 2020 17:51

Annesi bıçaklanan çocuğun yürek yakan sözleri!

Çorum'da dini nikahlı eşi R.A. (51) tarafından bıçaklanan kadının 9 yaşındaki oğlu, “Siz siz olun kadınları koruyun, anne olan kadınları koruyun ne olur. Bir abla gelsin ona annem gibi sarılayım” diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Annesi bıçaklanan çocuğun yürek yakan sözleri!

Olay, akşam saatlerinde Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Gülten K., bir süredir ayrı yaşadığı R.A. ile görüşmek için çalıştığı pide fırınına geldi.

1/ 10
Annesi bıçaklanan çocuğun yürek yakan sözleri!

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.A, Gülten K.'yi göğüs, kol ve kasık bölgesinden bıçakla yaraladı.

2/ 10
Annesi bıçaklanan çocuğun yürek yakan sözleri!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gülten K., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda çok sayıda bıçak izi bulunduğu öğrenilen Gülten K., hemen ameliyata alındı.

3/ 10
Annesi bıçaklanan çocuğun yürek yakan sözleri!

‘BİR ABLA GELSİN, ANNEM GİBİ SARILAYIM’
Öte yandan annesinin bıçaklandığını öğrenen D.A., polislerin yanına giderek “Ne olur en azından annemin ayakkabılarını bana verin.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM