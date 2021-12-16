Annesi değil eşi! Kendisinden 46 yaş küçük adamla evlenen kadın: Noel'de tüm gün yatakta olacağız
80 yaşındaki Iris Jones, Muhammed Ahmed Irbriham ile Facebook'ta tanışıp çocuklarının ve çevresinin tepkisine rağmen evlendi. Aralarındaki 46 yaş farkına rağmen gerçek aşkı bulduğunu ifade eden çift, ayrı kaldıkları 1 yılın acısını Noel'de bütün gün yatakta olmak istediklerini söyledi.
İngiltere'de eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Iris Jones, Muhammed Ahmed Irbriham ile Facebook'ta tanıştı.
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İngiltere'nin Weston-super-Mare kentinde yaşayan 80 yaşındaki kadın, 35 yaşındaki Mısırlı Irbriham ile gelen tüm tepkilere rağmen evlendi.
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82 yaşındaki Iris Jones, 36 yaşındaki eşiyle toplumsal normların ve kendilerini eleştirenlerin aksine mutlu bir hayatları olduğunu açıkladı.
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Çift İngiltere'nin vizeyi geciktirmesi nedeniyle evliliklerinden sonraki 1 yıl boyunca ayrı kalmak zorunda kaldı.
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