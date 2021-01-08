Annesi koronavirüsten ölen bebeğin sağlık durumu iyi

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu öğretim üyesi Dr. Erhan Karaaslan, "Bebeğimiz 32 haftalık kız bebek. 1500 gram olarak doğdu, sezaryenle alındı. Sağlık durumu iyi. Bundan sonra kilo almasını beklediğimiz bebeklerden bir tanesi. Kilo aldıktan sonra aileye teslim edeceğiz.



