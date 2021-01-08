Annesi koronavirüsten ölen bebeğin sağlık durumu iyi
Tokat'ta koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede doğum yaptıktan 1 gün sonra hayatını kaybeden Esma Konukçu'nun bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kentte, 4'üncü çocuğuna hamile olan 3 çocuk annesi Esma Konukçu, 12 gün önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
DURUMU AĞIRLAŞTI
Konukçu, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
BEBEK KUVÖZDE TEDAVİ ALTINDA
7,5 aylık hamile olan Konukçu'nun sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bebeğinin sezaryenle alınmasına karar verildi. Kız bebeğini dünyaya getiren ve koronavirüs tedavisine devam edilen Konukçu, ertesi gün hayatını kaybetti. Esma Konukçu'nun cenazesi, Şeyhi Şirvani Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sezaryenle dünyaya gelen kız bebek ise hastanede kuvöze konuldu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu öğretim üyesi Dr. Erhan Karaaslan, "Bebeğimiz 32 haftalık kız bebek. 1500 gram olarak doğdu, sezaryenle alındı. Sağlık durumu iyi. Bundan sonra kilo almasını beklediğimiz bebeklerden bir tanesi. Kilo aldıktan sonra aileye teslim edeceğiz.