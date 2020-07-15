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  3. 15 Temmuz 2020 16:34

Annesi rüyasında gördü, evin altını 21 metre kazdı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da define bulmak için gecekondunun salonunda 3 ayda 21 metre kuyu açan 6 kişi gözaltına alındı.

Annesi rüyasında gördü, evin altını 21 metre kazdı

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'ndeki evden sürekli sesler geldiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri evin her yerine dizilmiş çuvallar dolusu molozla karşılaştı.

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Annesi rüyasında gördü, evin altını 21 metre kazdı

Evin içerisinde arama yapan polis, salonda bir kazı çalışması olduğunu ve kuyudan dışarıya çıkan bir havalandırma düzeneği olduğunu belirledi. Polis ekipleri, kuyunun define aramak için açıldığını tespit etti.

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Annesi rüyasında gördü, evin altını 21 metre kazdı

Yaklaşık 7 yıldır evde kiracı olan Leyla T. , kuyunun başında bekleyen Aydın T.,  Semih Ş. ve kuyunun içerisinden çıkartılan  Adem B. , Ratif Y. ile Serhat Ç. gözaltına alındı.  

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Annesi rüyasında gördü, evin altını 21 metre kazdı

Şüphelilerin yaklaşık 3 ayda kuyuyu 21 metre derinliğinde kazdıkları ve herhangi bir değerli eşya bulamadıkları belirlendi.  

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